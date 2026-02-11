Alghero caserma vigili a rischio | crolli e preoccupazioni per la sicurezza del personale Richiesti interventi urgenti

Una parte del soffitto della cucina della caserma dei vigili di Alghero si è sgretolata il 3 febbraio. Il crollo ha messo in allarme i vigili, preoccupati per le condizioni dell’edificio e la loro sicurezza. Ora chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza la struttura.

Un pezzo di intonaco è crollato dal soffitto della cucina della caserma dei vigili del fuoco di Alghero il 3 febbraio scorso, sollevando un allarme sulla sicurezza e le condizioni della struttura. Il sindacato Conapo ha espresso forte preoccupazione per la situazione, chiedendo interventi urgenti e, se necessario, il trasferimento temporaneo del personale presso altre sedi, per tutelarne l’incolumità. La caserma, situata nella città sarda di Alghero, presenta da tempo problemi di infiltrazioni idriche che hanno compromesso la stabilità di alcuni ambienti. La cucina, la sala mensa e la segreteria sono state dichiarate inagibili per motivi di sicurezza e salubrità, privando il personale del 115 di un luogo adeguato per consumare i pasti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alghero Caserma Vigili

Termoli ha messo in allerta la sicurezza su Corso Umberto.

Giovedì 5 febbraio 2026, una nuova caduta di massi ha bloccato la Statale 18 a Bagnara Calabra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alghero Caserma Vigili

Argomenti discussi: Orrore a Sassari: segregata in casa e torturata dal fidanzato; Vigili, scontro aperto con Porta Terra.

Alghero, i sindacati: «La caserma dei vigili del fuoco cade a pezzi»Il Conapo scrive a sindaco e prefetto: «L’edificio a rischio agibilità» ... msn.com

Alghero, caserma dei vigili del fuoco inagibile: infiltrazioni e crolli, il sindacato chiede il trasferimentoAlghero La caserma dei vigili del fuoco di Alghero continua a presentare gravi criticità strutturali e il sindacato autonomo Conapo annuncia iniziative formali, fino alla richiesta di trasferimento de ... msn.com

Volare da Genova a Roma al prezzo del Flixbus: un sogno che si realizza (si spera) AeroItalia lancia nuove rotte dal Colombo: Genova-Roma da soli 39,99€ e dal 2 giugno collegamenti diretti con Alghero e Olbia! Record storico nel 2025: 1,6 milioni di passeg - facebook.com facebook