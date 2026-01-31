Fondi Fsc | via libera a interventi urgenti per il rilancio di Niscemi e territori svantaggiati

Il governo ha approvato un piano d’emergenza per rilanciare Niscemi e le zone più svantaggiate della Sicilia. Sono stati stanziati fondi urgenti per dare una mano concreta a queste aree, con interventi immediati che puntano a migliorare le condizioni locali e creare opportunità di sviluppo.

Il governo ha dato il via libera a un piano d'emergenza per il rilancio del territorio siciliano, con l'approvazione di interventi urgenti finanziati dai fondi Fsc. Tra i centri più colpiti, Niscemi, piccolo comune nell'entroterra di Caltanissetta, è al centro di un'iniziativa che prevede l'impiego immediato di 1,2 miliardi di euro. L'obiettivo è contrastare il declino economico e sociale che da anni affligge aree isolate e svantaggiate, dove la dispersione scolastica, la mancanza di servizi pubblici e l'emigrazione giovanile hanno segnato un profondo degrado. L'idea, avanzata da Svimez, il centro studi sullo sviluppo del Mezzogiorno, è che i fondi europei, previsti per il periodo 2021-2027, debbano essere attivati subito, senza attese burocratiche, per rispondere a esigenze immediate.

