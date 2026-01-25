Case datate ma richieste a Messina metrature più ampie vendute più in fretta

A Messina, le case più datate ma più ampie si vendono rapidamente, nonostante l’età dell’edificio. Questo fenomeno suggerisce che, in alcune circostanze, la dimensione e la richiesta prevalgono sull’età dell’immobile. Messina si distingue rispetto ad altre grandi città italiane, offrendo opportunità per chi cerca soluzioni spaziose e consolidate. La fotografia di Immobiliare analizza queste tendenze e il ruolo del mercato locale nel contesto nazionale.

Perché, nonostante l’età del patrimonio edilizio, alcune tipologie di abitazioni continuano a essere assorbite dal mercato in tempi ridotti? E quale ruolo gioca Messina nel confronto con le altre grandi città italiane?La fotografia scattata da Immobiliare.it Insights, la proptech company del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Case, Viterbo tra le città più richieste ma perde una posizione nel 2025Viterbo continua a essere tra le città più cercate per l'acquisto di case in Lazio. Leggi anche: Roma, cartelle Tari impazzite: richieste di pagamenti anche per case vendute da decenni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Case datate ma richieste, a Messina metrature più ampie vendute più in fretta; Case e borghi della provincia di Fermo, sempre più richieste dagli stranieri; Casa, Milano resta in vetta ma il vero boom è nelle città di provincia. Le mete più richieste in Italia; Gli americani sognano il Trentino-Alto Adige, boom di richieste di acquisto di case: In media propongono 600mila euro. Hai case mobili datate nel tuo campeggio o villaggio turistico È il momento giusto per rinnovare! Con la Campagna Rottama&Rinnova VPF: smontiamo e ritiriamo le unità esistenti supervalutiamo l’usato le sostituiamo con nuove case mobili Made in Ita - facebook.com facebook

