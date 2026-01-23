Le case di Fraine sono tra le più richieste dai compratori internazionali | cresce fortemente l’interesse per Celenza sul Trigno

Le case di Fraine sono tra le preferite dai compratori internazionali, con un crescente interesse per Celenza sul Trigno e i piccoli borghi dell’Abruzzo. La regione si distingue per le sue bellezze naturali e i centri storici meno noti, posizionandosi al settimo posto nella classifica nazionale secondo Gate-away. Questa tendenza evidenzia un crescente desiderio di investimenti in aree autentiche e tranquille, apprezzate per il loro valore culturale e ambientale.

Nel Chietino è Fraine a sedersi al secondo posto della classifica regionale: le richieste sono al 3,9%. In testa c'è Penne, con il 12%, mentre al terzo c'è Atri I compratori internazionali puntano all'Abruzzo e, in particolar modo, ai piccoli borghi. L'interesse crescente per le aree naturali e le cittadine meno note fa balzare la regione al settimo posto nella classifica nazionale, secondo la ricerca condotta da Gate-away.co, portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia. L'Abruzzo si distingue per una domanda stabile e qualificata, che privilegia immobili indipendenti e contesti a bassa densità turistica.

