Smarrazzo | Appalti regionali salario minimo e correttezza delle imprese

La Giunta regionale ha proposto l’introduzione di una retribuzione oraria minima per le imprese coinvolte negli appalti pubblici e nelle concessioni regionali. Questa misura mira a garantire condizioni salariali eque e a promuovere la correttezza nelle pratiche aziendali, rafforzando la trasparenza e la tutela dei lavoratori nel settore degli appalti pubblici.

"Accogliamo positivamente la proposta della Giunta regionale che introduce una retribuzione oraria minima per le aziende impegnate negli appalti pubblici e nelle concessioni regionali. Si tratta di uno strumento concreto per contrastare il dumping salariale, evitando che le gare al massimo ribasso penalizzino i lavoratori". "Da riformisti responsabili – aggiunge Smarrazzo – ci attendiamo un dibattito costruttivo in Aula. Il nostro obiettivo è un approccio pragmatico, che utilizzi gli strumenti della pubblica amministrazione per garantire lavoro di qualità, imprese corrette e trasparenza nell'uso dei fondi pubblici".

