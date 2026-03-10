Casa distrutta nell' esplosione trovato uomo senza vita tra le macerie
Nella mattinata di oggi, un'esplosione ha causato la distruzione di una casa nel territorio di Pescia, provocando il crollo dell'edificio. Tra le macerie è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'incidente, che potrebbe essere stato causato da una fuga di gas. Non sono stati forniti altri dettagli finora.
Tragedia all'alba nel territorio di Pescia. Forse una fuga di gas alla base del potentissimo scoppio. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri (Video Goiorani). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Boato, fiamme e macerie. Casa distrutta dall’esplosione, il racconto dei testimoni: “Sembrava una bomba”Arezzo, 16 gennaio 2026 – “Ho sentito un botto, una grande esplosione: sembrava una bomba”.
Ales, uomo di 60 anni trovato senza vita in casa: indagini per chiarire le cause del decesso.Ales in lutto: un uomo trovato morto in casa, indagini in corso Un uomo di sessant’anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione ad Ales, in...
The 3 AM Mystery: Why Our Ancestors Never Slept 8 Hours
Aggiornamenti e notizie su Casa distrutta
Temi più discussi: Esplosione nell'appartamento, casa distrutta dalla fuga di gas: 2 persone ferite, un uomo ustionato a volto e mani. Condominio evacuato; Iran: Beersheba, missile iraniano colpisce casa di una famiglia cristiana; Allarme in città bassa a Lodi, distrutto l’ingresso di un condominio; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti.
Esplosione casa nel Pistoiese, uomo trovato mortoIl corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco all'interno della casa esplosa questa mattina attorno alle 5 nella frazione montana di Aramo, a Pescia (Pistoia). A causare ... ansa.it
Esplosione all’alba, casa distrutta: uomo dispersoI vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta. Probabilmente una fuga di gas all’origine della deflagrazione avvenuta nel territorio di Pescia ... msn.com
Esplosione all’alba, casa distrutta: una persona dispersa x.com
Addio alla casa dell'eremita di Budelli: il Robinson Crusoe di una delle spiagge più belle del mondo. https://ambiente.tiscali.it/photogallery/gallery/Distrutta-la-casa-dell-eremita-di-Budelli-il-Robinson-Crusoe-di-una-delle-spiagge-pi-belle-del-mondo/217754/ - facebook.com facebook