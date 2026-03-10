Casa distrutta nell' esplosione trovato uomo senza vita tra le macerie

Nella mattinata di oggi, un'esplosione ha causato la distruzione di una casa nel territorio di Pescia, provocando il crollo dell'edificio. Tra le macerie è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'incidente, che potrebbe essere stato causato da una fuga di gas. Non sono stati forniti altri dettagli finora.