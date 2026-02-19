Ales uomo di 60 anni trovato senza vita in casa | indagini per chiarire le cause del decesso
Ales, un uomo di 60 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. La causa del decesso resta da chiarire, ma le forze dell’ordine sospettano che possa trattarsi di un malore improvviso. Gli agenti hanno trovato l’uomo privo di vita nel suo salotto, con alcuni medicinali sparsi sul tavolino vicino. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano elementi da approfondire. La comunità locale si chiede cosa possa aver causato questa morte improvvisa.
Ales in lutto: un uomo trovato morto in casa, indagini in corso. Un uomo di sessant’anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione ad Ales, in Sardegna, nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2026. Le cause del decesso sono al vaglio delle autorità, che hanno avviato un’indagine per accertare la dinamica dell’accaduto. L’allarme è scattato quando i vicini, insospettiti da luci accese nell’abitazione, hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi. I carabinieri, i vigili del fuoco e un’équipe del 118 sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione dell’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu
