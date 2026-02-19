Ales uomo di 60 anni trovato senza vita in casa | indagini per chiarire le cause del decesso

Ales, un uomo di 60 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. La causa del decesso resta da chiarire, ma le forze dell’ordine sospettano che possa trattarsi di un malore improvviso. Gli agenti hanno trovato l’uomo privo di vita nel suo salotto, con alcuni medicinali sparsi sul tavolino vicino. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano elementi da approfondire. La comunità locale si chiede cosa possa aver causato questa morte improvvisa.