VIDEO | Fermo il cantiere della Casa di comunità di Penne alle prese co ritardi fondi mancanti e amianto | la denuncia del Pd

Il Pd denuncia il fermo del cantiere della Casa di comunità di Penne, con ritardi, fondi insufficienti e presenza di amianto. Il progetto è stato modificato rispetto all’originario, causando un deficit di oltre 300mila euro e rallentamenti, con operai assenti da giorni.

Non solo si viaggerebbe con grave ritardo in un cantiere in cui di operai non se ne vedrebbero da giorni, ma il progetto sarebbe stato modificato rispetto al bando iniziale tanto che ora mancherebbero oltre 300mila euro per garantire la copertura di tutti i lavori. Non solo. In corso d'opera si.

