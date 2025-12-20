Pablo la Casa della Salute spostata al Maggiore? Enormi difficoltà per utenti e anziani
La decisione dell’Ausl di trasferire, a partire dal mese di febbraio 2026, la Casa della Salute Pablo dalla storica sede di via Luigi Bocchi al Padiglione Cattani dell'Ospedale Maggiore sta generando crescente incertezza tra i residenti del quartiere Pablo. "Il mio medico di famiglia visita e fa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
