Casa dlela Salute al Pablo Fiazza | Spostamento inaccettabile

Fiazza ha annunciato che lo spostamento della Casa della Salute Pablo provoca forte opposizione tra i residenti. Molti cittadini temono che il trasferimento comprometta l’accesso ai servizi sanitari nel quartiere. Durante un incontro con i residenti, si sono susseguite richieste di mantenere la sede attuale. Le preoccupazioni si concentrano sulla perdita di punti di riferimento e sulla facilità di accesso alle cure. La discussione continua tra le parti interessate.

"In questi giorni, alcuni residenti mi hanno contattato manifestando profonda preoccupazione per il futuro della Casa della Salute Pablo e l'incontro di questo pomeriggio alla parrocchia di San Patrizio conferma che il quartiere non è disposto a subire questa decisione". Così Tommaso Fiazza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Casa della Salute Pablo, Caselli: "Ausl e Comune ci stanno ripensando?"La presidente dell’associazione Noi del Pablo-Golese-San Pancrazio, Chiara Caselli, mette in chiaro che la Casa della Salute Pablo non deve essere spostata.

