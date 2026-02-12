Carta d’identità elettronica nuovo open day sabato 14 e domenica 15 febbraio

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, cittadini di Roma avranno l’opportunità di aggiornare la propria carta d’identità elettronica. Sabato, i Municipi V, VIII, XI e XV resteranno aperti con un’apertura straordinaria, mentre anche i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52, saranno disponibili nei due giorni. L’obiettivo è facilitare gli utenti e velocizzare le pratiche, senza code o attese eccessive.

Nella giornata di sabato 14 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi V, VIII, XI e XV. Sabato 14 e domenica 15 aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 13 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. . Orari apertura.🔗 Leggi su Funweek.it Approfondimenti su CartaIdentitàElettronica OpenDay Roma, carta identità elettronica: nuovo open day nel weekend 14 e 15 febbraio A Roma si ripropone l’appuntamento con gli open day dedicati alla carta di identità elettronica. Roma: sabato e domenica nuovo open day carta di identita’ elettronica Domenica e sabato, le autorità di Roma organizzano un altro open day per la carta di identità elettronica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su CartaIdentitàElettronica OpenDay Argomenti discussi: Rilascio carta di identità elettronica; Addio alla carta d’identità cartacea dal 3 agosto 2026; Conto alla rovescia per la carta d’identità elettronica italiana; Open day per la carta di identità elettronica il 7 e 8 febbraio. Carta d’identità elettronica, nuovo open day sabato 14 e domenica 15 febbraioNella giornata di sabato 14 è prevista l'apertura straordinaria dei Municipi V, VIII, XI e XV. Sabato 14 e domenica 15 aperti ... funweek.it Savona , carta d’identità elettronica obbligatoria: ma sono ancora 5 mila quelle cartaceeDal 3 agosto il vecchio documento non sarà più valido. L’appello dell’Anagrafe a effettuare il passaggio in tempo ... ilsecoloxix.it Va in pensione la vecchia carta d’identità cartacea. Dal prossimo agosto non sarà più valida. E, anche a Savona, è partita la corsa contro il tempo per ottenere la versione elettronica. All’appello, però, mancano ancora più di cinquemila persone - facebook.com facebook Carta d’identità a Roma: open day sabato 14 e domenica 15 febbraio ift.tt/aYWe2rU x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.