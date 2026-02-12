Carta d’identità elettronica nuovo open day sabato 14 e domenica 15 febbraio

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, cittadini di Roma avranno l’opportunità di aggiornare la propria carta d’identità elettronica. Sabato, i Municipi V, VIII, XI e XV resteranno aperti con un’apertura straordinaria, mentre anche i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52, saranno disponibili nei due giorni. L’obiettivo è facilitare gli utenti e velocizzare le pratiche, senza code o attese eccessive.

Nella giornata di  sabato 14  è prevista l’apertura straordinaria dei  Municipi V, VIII, XI e XV.  Sabato 14 e domenica 15  aperti i  PIT  e il punto di rilascio di  via Petroselli, 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre  obbligatorio l’appuntamento, prenotabile  a partire dalle ore 9 di venerdì 13 febbraio  fino a esaurimento disponibilità sul sito  Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di  prenotazione, di  fototessera, di una  carta di pagamento elettronico  e del  vecchio documento.  . Orari apertura.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

