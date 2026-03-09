Da oggi, lunedì 9 marzo 2026, è possibile attivare la Carta del Docente per l’anno scolastico 20252026, con importanti novità rispetto alle precedenti edizioni. La nuova versione introduce cambiamenti significativi, coinvolgendo un numero maggiore di insegnanti precari e modificando il valore del bonus. Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che questa è la versione più estesa mai realizzata.

È attivabile da oggi, lunedì 9 marzo 2026, la Carta del Docente per l’anno scolastico 20252026, che reca con sé molte novità. Con questa nuova edizione, infatti, la misura è estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo dei convitti e degli educandati. (ANSA FOTO) – Notizie.com La platea complessiva di beneficiari è di oltre un milione di docenti. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La Carta del Docente 2026 cambia volto, rivoluzione per i precari: ecco chi entra e quanto vale il bonus. Valditara: “Mai così prima d’ora”

Articoli correlati

Carta del docente: Renzi, “Taglio evidente”. Risponde Valditara, “Tagli? Estesa ai precari e più risorse per la formazione”. Botta e rispostaLa riforma della carta del docente apre un confronto politico tra Matteo Renzi, che introdusse il bonus nel 2015 con il suo governo, e l’attuale...

Carta del docente, il Tar chiude due capitoli: 13 precari ottengono il bonus, per un’altra è necessario correggere la sentenzaI giudici avevano già dato ragione ai professori nel giudizio di ottemperanza, adesso chiude la vicenda dopo il pagamento del Ministero Bastava...

Una raccolta di contenuti su La Carta del Docente 2026 cambia volto...

Temi più discussi: Carta del docente, riparte con 117 euro in meno e più beneficiari. I sindacati: Nata male e prosegue peggio; Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare; Carta docente 2025/2026: il MIM taglia il bonus a 383 euro; Carta docente 2026, quando arriva e come richiederla: cosa c'è da sapere.

Carta docente 2025-2026 attiva da oggi, inclusi i precari: importo e come richiederlaL'importo è pari a 383 euro. Accanto all’acquisto di libri, riviste, attività di formazione e aggiornamento, musei, mostre, teatri, hardware e software sono stati previsti, per la prima volta, anche s ... rainews.it

Carta docente 2026 attiva dal 9 marzo, importi e chi la può richiedereLa Carta del docente può essere attivata attraverso i canali del Ministero dell’Istruzione: ridotto però l’importo, che passerà a 383 euro ... quifinanza.it

Non sprecare la tua Carta del Docente! Molti docenti stanno aspettando la Carta del Docente per comprare un tablet o un computer. Ed è comprensibile. Ma c’è un problema di cui quasi nessuno sta parlando. In questo momento il rischio di fare l’acquisto sb - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com