La Carta del Docente 2026 cambia volto rivoluzione per i precari | ecco chi entra e quanto vale il bonus Valditara | Mai così prima d’ora

Da oggi, lunedì 9 marzo 2026, è possibile attivare la Carta del Docente per l’anno scolastico 20252026, con importanti novità rispetto alle precedenti edizioni. La nuova versione introduce cambiamenti significativi, coinvolgendo un numero maggiore di insegnanti precari e modificando il valore del bonus. Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che questa è la versione più estesa mai realizzata.

È attivabile da oggi, lunedì 9 marzo 2026, la Carta del Docente per l’anno scolastico 20252026, che reca con sé molte novità. Con questa nuova edizione, infatti, la misura è estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo dei convitti e degli educandati. (ANSA FOTO) – Notizie.com La platea complessiva di beneficiari è di oltre un milione di docenti. 🔗 Leggi su Notizie.com

