Bonus Valore Cultura per i diplomati 2026 chi potrà ottenerlo e quanto vale
Il Bonus Valore Cultura 2026 rappresenta una nuova iniziativa per i diplomati dell’anno prossimo, sostituendo le precedenti Card del merito e della cultura. Questa misura, approvata con la manovra 2026, mira a offrire un supporto concreto ai giovani che completano gli studi superiori nel 2026. In questa guida, analizzeremo chi può beneficiarne e il suo valore, fornendo informazioni chiare e aggiornate.
La manovra 2026 è stata approvata: per i diplomati del prossimo anno non ci saranno più Carta del merito e Carta della cultura, ma il nuovo bonus Valore Cultura. Un aiuto rivolto a tutti coloro che si diplomano in tempo, senza requisiti di reddito o voto. L'importo, però, sarà più basso. Ecco tutte le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
