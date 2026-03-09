Fiamme nei sotterranei di un condominio a Carpi inagibili 15 cantine

Nella serata di ieri, domenica 8 marzo, i residenti di un condominio in via Lincoln a Carpi hanno vissuto momenti di paura quando sono divampate le fiamme nei sotterranei. Le fiamme hanno causato l'inagibilità di quindici cantine, costringendo le persone a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio.

Ieri sera in via Lincoln i Vigili del Fuoco sono intervenuti riuscendo a contenere le fiamme prima che arrivassero ai piani superiori, nessun ferito ma danni all'impianto elettrico Paura nella serata di ieri, domenica 8 marzo, per i residenti di un condominio situato in via Lincoln a Carpi. Intorno alle 21:15 è scattato l'allarme per un incendio divampato improvvisamente all'interno dei locali interrati dell'edificio, un'emergenza che ha richiesto l'intervento tempestivo e massiccio della macchina dei soccorsi. Sul posto sono confluite a sirene spiegate le squadre del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco, affiancate dai volontari del distaccamento di Mirandola e supportate dal Funzionario di servizio giunto appositamente dal Comando provinciale di Modena per coordinare le delicate operazioni.