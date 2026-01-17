a carosino con molto disagio per nulla si conclude il teatro festival di carusteatro aps

A Carosino si conclude il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino” organizzato da CarusTeatro Aps. La rassegna, iniziata lo scorso ottobre sotto la direzione artistica di Davide Roselli, ha visto la partecipazione di sette compagnie italiane, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita per il teatro amatoriale. L’ultima serata, intitolata “Molto disagio per nulla”, chiude questa ottava edizione con una proposta teatrale che invita alla riflessione.

A queste rappresentazione ha assistito una giuria di esperti che ha così designato i vincitori del Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino e del Premio alla regia Salvatore Epifani – Carosino 2025, che saranno consegnati ai vincitori nella serata conclusiva.

