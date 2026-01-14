A Carosino si conclude il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino” organizzato da CarusTeatro Aps, sotto la direzione artistica di Davide Roselli. In questa ottava edizione, iniziata a ottobre, sette compagnie teatrali amatoriali italiane hanno presentato i loro spettacoli, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e crescita nel panorama culturale locale. La serata finale conclude un percorso di valorizzazione del teatro amatoriale.

Tarantini Time Quotidiano Con una imperdibile serata si conclude il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna teatrale di CarusTeatro Aps che, con la Direzione Artistica di Davide Roselli, in questa ottava edizione dallo scorso mese di ottobre ha visto alternarsi sul palcoscenico sette importanti compagnie amatoriali italiane con i loro lavori teatrali. A queste rappresentazione ha assistito una giuria di esperti che ha così designato i vincitori del Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino e del Premio alla regia Salvatore Epifani – Carosino 2025, che saranno consegnati ai vincitori nella serata conclusiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Carosino si conclude il Teatro Festival di CarusTeatro Aps

Leggi anche: A Carosino con Marilyn Monroe le “Visioni di Donne” di CarusTeatro

Leggi anche: Due giorni di InnovAzioni, si conclude il festival di Confindustria: ecco le aziende premiate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Si conclude la prima giornata della National Youth Trophy: emozioni, impegno e grande sport. National Youth Trophy in collaborazione con Kiro Organizzazione Tornei Questo è solo l’inizio, racchiuso con qualche immagine in questi video che vi condi facebook