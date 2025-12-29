Forza Italia consolida la sua leadership a Palmi con nuove nomine nel partito

Forza Italia rafforza la sua presenza a Palmi, consolidando la leadership nel territorio. Con nuove nomine e un rinnovato impegno organizzativo, il partito punta a rafforzare il radicamento locale in Calabria, in particolare nel versante tirrenico reggino. Questo passo rappresenta un ulteriore elemento di crescita e stabilità nel percorso di sviluppo e consolidamento del partito nella regione.

Il partito rafforza la propria presenza in Calabria e chiude l'anno con un importante passo organizzativo nel territorio di Palmi, area strategica del versante tirrenico reggino proseguendo nel suo percorso di crescita e radicamento locale puntando su nuove energie e su una classe dirigente.

