VIDEO | Il sindaco Masci sul ritorno al voto | La mia onestà non è in discussione pronti a vincere per la terza volta

Il sindaco Carlo Masci commenta il suo ritorno al voto, sottolineando l’integrità della sua azione politica. In un video, Masci ribadisce la propria onestà e invita chi solleva accuse infamanti a specificare le contestazioni, annunciando che valuterà eventuali azioni legali. La sua determinazione è volta a confermare il proprio impegno e a proseguire con fiducia nel percorso elettorale.

