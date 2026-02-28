Chi veste Francesca Vaccaro a Sanremo | cosa ha indossato la moglie di Carlo Conti per la serata cover

Durante la serata cover a Sanremo, Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, ha partecipato all’evento indossando un abito che ha attirato l’attenzione. Non mancava all’appuntamento per sostenere il marito e assistere allo spettacolo. La sua presenza è stata nota tra il pubblico, e il suo look è stato oggetto di commenti tra gli spettatori presenti.

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, non poteva mancare a godersi lo spettacolo e dare sostegno al compagno. Abituato a raccontare gli altri più che sé stesso, Carlo Conti ha sempre protetto con discrezione la sua dimensione privata.