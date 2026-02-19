Selma Ezzine a Sanremo | nuovo importante traguardo per la cantante vincitrice di Dalla Strada al Palco

Selma Ezzine si esibisce a Sanremo dopo aver vinto Dalla Strada al Palco. La cantante, nota per la sua voce potente, ha ottenuto il riconoscimento grazie alla sua performance originale e coinvolgente. L’appuntamento al Festival rappresenta un passo importante nella sua carriera, che si arricchisce anche delle recenti apparizioni in programmi televisivi come Allegro Ma Non Troppo su Rai3. La sua presenza a Sanremo conferma il successo ottenuto e la sua crescita artistica, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Nuovo importante appuntamento per Selma Ezzine, vincitrice di Dalla Strada al Palco (Rai1), e reduce dall'esperienza a Rai3 in Allegro Ma Non Troppo con la band diretta dal M° Valeriano Chiaravalle. L'artista sannita sarà infatti protagonista a Casa Sanremo Chateau d'Ax PalaItalia Enit, la Casa della Musica Italiana, fondata da Vincenzo Russolillo, in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. In programma, a partire dalla mezzanotte del 24 febbraio (nella notte tra il 24 e il 25 febbraio), lo Showcase Selma presso la Lounge Mango. Un appuntamento esclusivo che vedrà l'artista protagonista di una performance intensa e coinvolgente, pronta a confermare ancora una volta il suo valore su uno dei palcoscenici più simbolici del panorama musicale italiano.