Carabinieri fermano due giovani | erano in possesso di pezzi di auto e trattori rubati

I carabinieri della stazione di Torremaggiore hanno fermato due giovani trovati in possesso di pezzi di auto e trattori rubati. L’operazione ha portato alla loro denuncia, dopo che sono stati trovati motori e parti di autovetture risultate oggetto di furto. Il sindaco del paese ha espresso apprezzamento per l’intervento dei militari.

Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore, plaude ai carabinieri della locale stazione all'indomani dell'operazione che ha portato alla denuncia di due giovani trovati in possesso di motori e parti di autovetture risultate oggetto di furto. "Il lavoro svolto dai militari dell’Arma rappresenta un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Trovato in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro rubati: denunciatoVenne trovato - era la fine dello scorso novembre - in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro di cui non ha saputo spiegare,... Vivevano in un'auto abbandonata con oggetti rubati, denunciati due giovaniNelle ultime settimane, il territorio di Villafranca è stato oggetto di un significativo potenziamento dei servizi di controllo da parte dei... Approfondimenti e contenuti su Carabinieri fermano Temi più discussi: Cellole, non si fermano all’alt dei carabinieri: denunciati due giovani con droga e scooter rubato; Accoltellamento a Riolo Terme su un autobus di linea. I Carabinieri fermano un 17enne. Arrestati anche i genitori per lesioni a pubblico ufficiale; Non si fermano all’alt. Dopo l’inseguimento, arrestati due giovani per detenzione di droga; Inseguimento in tangenziale a Milano: i carabinieri fermano automobilista con 14,5 kg di droga. Cellole, non si fermano all’alt dei carabinieri: denunciati due giovani con droga e scooter rubatoCellole, due giovani denunciati dai carabinieri dopo un inseguimento: trovati con 52 grammi di hashish e su uno scooter rubato a Napoli. lamilano.it Inseguimento ad alta velocità tra Napoli e provincia: fermata una Golf, scoperti sostanze e contanti in un boxUn inseguimento ad altissima velocità tra diversi comuni del Napoletano si è concluso con l’arresto di due giovani e il sequestro di droga e contanti nascosti in un box collegato all’auto utilizzata p ... news.fidelityhouse.eu Gaeta: Alcol alla guida e guida senza patente. I Carabinieri fermano e denunciano più persone durante controlli mirati! Scopri tutti i dettagli - facebook.com facebook Truffe telefoniche per oltre 33mila euro, due denunce. Indagini dei carabinieri nel Fermano, recuperati 15mila euro #ANSA x.com