Vivevano in un' auto abbandonata con oggetti rubati denunciati due giovani

Nelle ultime settimane, a Villafranca, i carabinieri hanno intensificato i controlli per migliorare la sicurezza. Durante le attività, sono stati denunciati due giovani che vivevano in un’auto abbandonata, trovata con oggetti rubati. L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo di prevenzione e tutela del territorio, volto a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

