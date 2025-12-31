Vivevano in un' auto abbandonata con oggetti rubati denunciati due giovani
Nelle ultime settimane, a Villafranca, i carabinieri hanno intensificato i controlli per migliorare la sicurezza. Durante le attività, sono stati denunciati due giovani che vivevano in un’auto abbandonata, trovata con oggetti rubati. L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo di prevenzione e tutela del territorio, volto a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.
Nelle ultime settimane, il territorio di Villafranca è stato oggetto di un significativo potenziamento dei servizi di controllo da parte dei carabinieri, i quali hanno impiegato un numero rilevante di uomini e mezzi per prevenire i reati predatori e incrementare la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Picchianti, nascondono cavi di rame rubati e attrezzi da scasso in auto: 5 giovani denunciati
Leggi anche: Picchianti, nascondono cavi di rame rubati e attrezzi da scasso in auto: 5 giovani denunciati
I due sono stati ritrovati all'interno di un'auto, dove vivevano, o meglio, sopravvivevano. Napoleone accoccolato sopra al suo padrone, ormai deceduto da giorni, senza cibo né acqua. Una fedeltà estrema, fino all'ultimo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.