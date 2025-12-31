Vivevano in un' auto abbandonata con oggetti rubati denunciati due giovani

Nelle ultime settimane, a Villafranca, i carabinieri hanno intensificato i controlli per migliorare la sicurezza. Durante le attività, sono stati denunciati due giovani che vivevano in un’auto abbandonata, trovata con oggetti rubati. L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo di prevenzione e tutela del territorio, volto a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Nelle ultime settimane, il territorio di Villafranca è stato oggetto di un significativo potenziamento dei servizi di controllo da parte dei carabinieri, i quali hanno impiegato un numero rilevante di uomini e mezzi per prevenire i reati predatori e incrementare la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

