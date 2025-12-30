Trovato in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro rubati | denunciato
A fine novembre, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro di dubbia provenienza. Durante un controllo, non è riuscito a fornire spiegazioni o giustificazioni per il possesso di questi oggetti, sollevando sospetti sul loro'origine. L'episodio evidenzia l'importanza della verifica e del rispetto delle normative in materia di possesso di strumenti e materiali di provenienza lecita.
Venne trovato - era la fine dello scorso novembre - in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro di cui non ha saputo spiegare, giustificare, la provenienza. Materiale che fu posto sotto sequestro dagli agenti del commissariato di Canicattì. Materiale che adesso è stato riconosciuto dai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Pozzuoli: ruba degli attrezzi da lavoro. Denunciato dalla Polizia di Stato
Leggi anche: In possesso di utensili e materiale edile rubati in un cantiere: denunciato 44enne
Sant'Angelo a Scala, arrestato 50enne trovato in possesso di droga e armi #SantAngeloaScala - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.