Trovato in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro rubati | denunciato

A fine novembre, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro di dubbia provenienza. Durante un controllo, non è riuscito a fornire spiegazioni o giustificazioni per il possesso di questi oggetti, sollevando sospetti sul loro'origine. L'episodio evidenzia l'importanza della verifica e del rispetto delle normative in materia di possesso di strumenti e materiali di provenienza lecita.

Venne trovato - era la fine dello scorso novembre - in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro di cui non ha saputo spiegare, giustificare, la provenienza. Materiale che fu posto sotto sequestro dagli agenti del commissariato di Canicattì. Materiale che adesso è stato riconosciuto dai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

