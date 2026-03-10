Carabinieri aggrediti in via Garibaldi un atto inaccettabile | tsì alla olleranza zero e a misure severe

Durante un controllo in via Garibaldi, alcuni Carabinieri sono stati colpiti da un cittadino dell’est Europa. L’uomo ha aggredito i militari senza alcuna provocazione, rendendo l’episodio un gesto grave e inaccettabile. Le forze dell’ordine hanno reagito prontamente e hanno fermato l’uomo, che ora è sotto accusa. La vicenda è stata riportata dai media locali e ha sollevato molte reazioni.

"L'aggressione ai Carabinieri in via Garibaldi da parte di un cittadino dell'est Europa durante un controllo è un atto inaccettabile". Così Giuseppe Tramuta, Consigliere comunale di Fratelli d'Italia."L'arresto e l'obbligo di firma in Caserma disposti dal Giudice risultano inadeguati rispetto alla gravità dell'accaduto, incentivando le aggressioni alle forze dell'ordine durante i controlli. Garantire la sicurezza degli operatori delle forze dell'ordine, che quotidianamente mettono a rischio la propria incolumità per tutelare la comunità, è una priorità. Servono misure immediate e severe per contrastare la violenza contro chi rappresenta l'autorità e per garantire il rispetto delle istituzioni.