Misure più severe per il rilascio dei permessi

Con l’obiettivo di tutelare il patrimonio e migliorare la vivibilità del centro storico, entra in vigore un nuovo piano di monitoraggio degli accessi. Di conseguenza, vengono adottate misure più rigorose per il rilascio dei permessi ZTL, al fine di garantire un controllo più efficace e limitare gli accessi non autorizzati. Queste novità segnano un passo importante verso una gestione più sostenibile e sicura del territorio urbano.

© Lanazione.it - Misure più severe per il rilascio dei permessi Con l’entrata in vigore del nuovo piano di monitoraggio degli accessi in centro storico, scattano anche misure più stringenti per il rilascio dei permessi per la Ztl. Tra le principali novità che riguardano gli abitanti della città subentrerà, a partire dal prossimo 1 gennaio, l’obbligo di rinnovo annuale del permesso, che sarà rilasciato dagli uffici di Lucca Plus esclusivamente su presentazione dell’ultima bolletta Tari pagata, in modo da dimostrare così l’effettiva residenza. Una misura che mira da un lato a far fronte alla più volta lamentata carenza di stalli gialli – eliminando le auto dei ‘ dimoranti fantasma ’ – e dall’altro a rendere il centro storico più a misura di pedone. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Chainsaw Man, per il nuovo film lanciato un avvertimento contro la pirateria: "Prenderemo misure severe" Leggi anche: I caccia russi e l’ipotesi abbattimento. “Regole d’ingaggio severe. Si spara solo per difesa” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ricciardi: "Irrigidire misure rilascio green pass. Nessuno pensa a obbligo vaccinale per i bambini" - "La prossima settimana cresceranno i casi, proprio perché la variante Delta è molto più contagiosa. rainews.it L'Atp ha finalmente varato una nuova normativa sul caldo estremo che mira a proteggere la salute dei giocatori introducendo misure specifiche per affrontare le condizioni climatiche più severe. Nuova Regola per il Caldo nel Tennis: Sospensioni, Pause e la - facebook.com facebook Misure più severe per proteggere la qualità del cibo e la fiducia dei consumatori x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.