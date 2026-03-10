Carabinieri aggrediti alla Segavecchia la lista civica ' La Nostra Città' | Servono chiarimenti sulla sicurezza

Due carabinieri sono stati aggrediti alla Segavecchia, secondo quanto riportato dalla lista civica 'La Nostra Città', che chiede chiarimenti sulla sicurezza. La lista definisce l’accaduto un episodio gravissimo e inaccettabile e sottolinea l’importanza di rispetto, riconoscenza e sostegno per le forze dell’ordine che lavorano ogni giorno per la sicurezza della città.

"Un episodio gravissimo e inaccettabile. A chi opera ogni giorno per garantire la sicurezza della città devono andare rispetto, riconoscenza e il pieno sostegno delle istituzioni". Così la lista civica forlimpopolese 'La Nostra Città' commenta l'aggressione subìta da tre carabinieri sabato scorso durante un intervento di ordine pubblico in occasione della Segavecchia, la storica manifestazione folcloristica che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel centro cittadino. La lista chiede "chiarezza sulla gestione della sicurezza in generale a Forlimpopoli e soprattutto durante manifestazioni molto partecipate come la Segavecchia e...