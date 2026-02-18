Premio Gentleman 2026 | 31^ edizione a Milano tra maggio e settembre

Il Premio Gentleman Fair Play 2026, giunto alla sua 31ª edizione, si svolgerà tra maggio e settembre a Milano. La causa di questa ripresa è il successo delle scorse edizioni e la voglia di coinvolgere un pubblico più ampio. Quest’anno, gli organizzatori hanno deciso di rinnovare il format, introducendo nuove iniziative e eventi collaterali. La scelta di Milano come sede principale conferma l’importanza di questa città nel panorama degli eventi sportivi e culturali. La data esatta sarà comunicata nei prossimi mesi.

La 31ª edizione del Premio Gentleman Fair Play si prepara a tornare protagonista a Milano con un format rinnovato e una data ancora "elastica". Possiamo anticipare che la data sarà legata ai risultati europei dell' Inter (impegnata tra l'altro anche in Coppa Italia). Un dettaglio che rende l'evento ancora più atteso e strategico nel calendario sportivo italiano. Sicuramente uno degli appuntamenti calcistici più attesi e blasonati dell'anno. Facciamo chiarezza sull'evento di Milano. Premio Gentleman 2026: 31^ edizione, come sempre, con tanti big del calcio. La nuova edizione del Premio Gentleman Fair Play, storica celebrazione dei valori etici nello sport, si preannuncia come una delle più particolari e ricche degli ultimi anni.