GdF Caltanissetta blitz antidroga | sequestrati 200 grammi di hashish e marijuana un arresto

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha fatto un nuovo blitz contro lo spaccio di droga. Durante l’operazione, i finanzieri hanno sequestrato circa 200 grammi di hashish e marijuana e hanno arrestato un uomo. L’intervento si inserisce in una serie di controlli sul territorio per fermare il traffico di stupefacenti.

Nuova operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta contro il traffico di stupefacenti nel territorio provinciale. Nell’ambito di un’attività mirata al contrasto delle piazze di spaccio attive nell’area nissena, i militari hanno sequestrato circa 200 grammi di droga e arrestato una persona. L’uomo stava trasportando un pacco appena ritirato presso un centro spedizioni: all’interno, i militari hanno rinvenuto due involucri per un peso complessivo di circa 200 grammi contenenti hashish e marijuana. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il responsabile è stato tratto in arresto e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Gela. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

