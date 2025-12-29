Gli equilibri del campo largo Campania e Puglia | giunte a rilento

A circa un mese dalle elezioni regionali del 2025, Puglia e Campania ancora attendono la formazione delle nuove giunte. Nonostante le vittorie del centrosinistra in entrambi i territori, i governi regionali non sono ancora stati ufficialmente insediati, evidenziando i ritardi nel processo di nomina e di definizione degli equilibri politici.

Il Natale è passato senza che, a un mese dal voto, vi fossero le nuove giunte regionali in Puglia e in Campania, dove il centrosinistra ha vinto l’ultimo round delle Regionali 2025, ma il tempo stringe. E anche le trattative, nel tentativo di tenere tutto insieme, cosa che dalle parti del campo largo non è mai banale. In Campania dovrebbe essere questione di ore: stamattina si terrà la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e la maggioranza di centrosinistra dovrà aver sciolto i nodi sulla formazione della giunta. Alle 11 ci sarà il discorso programmatico del governatore Roberto Fico, ex presidente della Camera, e a seguire l’elezione dei nuovi vertici del Consiglio e delle Commissioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

