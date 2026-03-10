Secondo il bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano, il sollevamento del suolo ai Campi Flegrei si è ridotto a 10 millimetri al mese. Nonostante questa diminuzione, il bradisismo rimane attivo nella zona. Le rilevazioni indicano che il movimento del terreno continua, anche se a un ritmo più lento rispetto alle settimane precedenti. Nessuna altra variazione significativa è stata registrata finora.

Secondo il bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano la velocità di sollevamento ai Campi Flegrei scende a 10 millimetri al mese. Restano però molto elevati i livelli di degassamento nell’area della Solfatara. Il bradisismo ai Campi Flegrei continua a essere attivo, anche se negli ultimi mesi si registra un rallentamento della velocità di sollevamento del suolo. È quanto emerge dal bollettino settimanale pubblicato dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv relativo al periodo 2-8 marzo 2026. Il fenomeno resta monitorato con grande attenzione perché legato a una forte attività di degassamento nell’area della Solfatara. Nel periodo compreso tra il 2 e l’8 marzo 2026 ai Campi Flegrei sono stati registrati 47 terremoti con magnitudo superiore a 0. 🔗 Leggi su 2anews.it

Campi Flegrei, rallenta il sollevamento del suolo ma il bradisismo resta attivo

