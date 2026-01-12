Campi Flegrei l'Ingv | Le condizioni attuali del vulcano non sarebbero in grado di generare un'eruzione
Un nuovo studio condotto dall'Ingv e dall'Università di Ginevra valuta le condizioni attuali del vulcano dei Campi Flegrei, affermando che, al momento, non sussistono le condizioni per un'eruzione. La ricerca analizza i dati geofisici e geochimici per monitorare l'attività vulcanica, offrendo un quadro aggiornato sulla stabilità della zona e contribuendo alla gestione del rischio vulcanico.
Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (29/12/2025–04/01/2026). https://buff.ly/vo6yRmN #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica; Nuovi terremoti ai Campi Flegrei, cosa dice Ingv nel primo bollettino del 2026; Ingv: «Campi Flegrei, la velocità mensile del sollevamento resta di 25 millimetri al mese»; Serie di scosse ai Campi Flegrei, stanotte di magnitudo 3,1.
