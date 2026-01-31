Nei Campi Flegrei la pioggia accelera i movimenti del sottosuolo. Le piogge intense di questi giorni si infilano nel terreno e aumentano la pressione sotto terra. Questo può far muovere i movimenti già lenti, con il rischio di aumentare la vulnerabilità delle zone vicine ai vulcani spenti. Gli esperti monitorano attentamente ogni variazione, consapevoli che queste condizioni potrebbero accelerare i cambiamenti nel sottosuolo.

Nei Campi Flegrei la pioggia non si limita a modellare il paesaggio in superficie. Scende in profondità, si accumula nei serbatoi sotterranei e partecipa in modo diretto ai movimenti lenti e continui del suolo che da anni interessano l’area di Pozzuoli. A certificare questo legame è un nuovo studio condotto dalla Federico II pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Geoscience Frontiers, che attribuisce alle piogge un ruolo strutturale nel fenomeno del bradisismo, finora considerato soprattutto come effetto dei processi magmatici e idrotermali profondi. La ricerca ricostruisce nel dettaglio l’architettura geologica dei Campi Flegrei e il percorso dei fluidi che attraversano il sottosuolo vulcanico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campi Flegrei, la pioggia accelera il bradisismo

