Camorra e truffe online 800mila euro sottratti alle vittime Due arresti e 24 indagati

La camorra ha messo a segno un'operazione di truffe online che ha portato al furto di 800mila euro. Durante le indagini sono stati arrestati due sospetti e altri 24 sono stati iscritti nel registro degli indagati. Il sistema di truffe sfruttava tecniche informatiche per svuotare i conti di cittadini ignari, con una parte dei proventi che finiva nelle casse del clan dei Casalesi.

Un sofisticato sistema di truffe informatiche capace di svuotare i conti correnti di ignari cittadini e convogliare parte dei proventi nelle casse del clan dei Casalesi. È questo lo scenario emerso da un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato all’arresto di due persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 24. I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria delle Fiamme Gialle, con il supporto dei finanzieri dei Comandi Provinciali di Caserta e Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

