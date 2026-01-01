Un’indagine ha scoperto un coinvolgimento di un clan camorristico nelle truffe assicurative, che sfruttavano documenti falsi per creare conti correnti. Le vittime, convinte di sottoscrivere polizze Rc auto, effettuavano bonifici che finivano nelle casse del gruppo criminale. L’operazione evidenzia un sistema illecito coordinato, con il consenso di figure di rilievo del clan dei Casalesi, e rappresenta una preoccupante forma di criminalità economica.

Truffe assicurative e documenti falsi per l’accensione di conti correnti su cui le vittime, convinte dell’acquisto di polizze Rc auto, effettuavano i bonifici. Una parte dei proventi sarebbe finita anche al ras Pasquale Apicella, alias ‘o Bellomm, arrestato poco prima di Natale dai carabinieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Soldi delle truffe assicurative nelle casse del clan: il business con il placet del ras dei Casalesi

Leggi anche: Terracina, le mani del clan su politica e appalti: 5 arresti. In manette anche politico e ras del clan Licciardi

Leggi anche: Revocata la libertà vigilata per il ras dei Casalesi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I NOMI. 5 ARRESTI E 24 INDAGATI. Il clan dei Casalesi guadagna soldi anche con il noleggio auto e le assicurazioni.

Truffe assicurative, individuato e denunciato un “professionista” dei raggiri - La Polizia di Stato di Catania ha individuato e denunciato un truffatore seriale specializzato in truffe assicurative, capace di mettere in piedi un ... sicilianews24.it