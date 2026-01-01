Soldi delle truffe assicurative nelle casse del clan | il business con il placet del ras dei Casalesi
Un’indagine ha scoperto un coinvolgimento di un clan camorristico nelle truffe assicurative, che sfruttavano documenti falsi per creare conti correnti. Le vittime, convinte di sottoscrivere polizze Rc auto, effettuavano bonifici che finivano nelle casse del gruppo criminale. L’operazione evidenzia un sistema illecito coordinato, con il consenso di figure di rilievo del clan dei Casalesi, e rappresenta una preoccupante forma di criminalità economica.
Truffe assicurative e documenti falsi per l’accensione di conti correnti su cui le vittime, convinte dell’acquisto di polizze Rc auto, effettuavano i bonifici. Una parte dei proventi sarebbe finita anche al ras Pasquale Apicella, alias ‘o Bellomm, arrestato poco prima di Natale dai carabinieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Terracina, le mani del clan su politica e appalti: 5 arresti. In manette anche politico e ras del clan Licciardi
Leggi anche: Revocata la libertà vigilata per il ras dei Casalesi
I NOMI. 5 ARRESTI E 24 INDAGATI. Il clan dei Casalesi guadagna soldi anche con il noleggio auto e le assicurazioni.
Truffe assicurative, individuato e denunciato un “professionista” dei raggiri - La Polizia di Stato di Catania ha individuato e denunciato un truffatore seriale specializzato in truffe assicurative, capace di mettere in piedi un ... sicilianews24.it
Catania. Aveva messo a segno truffe assicurative per un giro d’affari di 20.000 euro a settimana - Un 64enne residente nella provincia di Caserta, con numerosi precedenti specifici ... msn.com
Dieci anni di truffe sulle polizze. Assicuratore infedele in carcere - La squadra mobile della Questura di Monza e Brianza ha arrestato a Verano un 55enne, eseguendo un ordine ... ilgiorno.it
1.2K views | 1) TRUFFE AD ANZIANI: CHIEDONO SOLDI PER RISARCIRE DANNI MAI AVVENUTI 2) CILENTO: RITORNA LA SCUOLA E LA QUASI NORMALITÀ 3) PIANO DEL PARCO: PARLA DOMENICO NICOLETTI 4) PIANO DI ZONA S8: PIÙ CONCRET - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.