Carta rubata in posta 1.640 euro sottratti in 24 ore | otto indagati

Un cittadino torinese ha perso 1.640 euro da un conto corrente grazie a un sistema di frode informatica che ha sfruttato il furto di una carta bancomat mai recapitata. La Procura di Torino ha concluso le indagini e notificato l’avviso di garanzia a otto persone, residenti nelle province di Napoli, Salerno e Caserta, coinvolte in truffa aggravata, accesso abusivo a sistemi informatici e ricettazione. Il meccanismo, ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe attivato alla fine di maggio 2021, quando le credenziali della vittima sarebbero state intercettate per poi essere usate per ricaricare carte prepagate Postepay Evolution e Paywave intestate agli indagati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

