Camorra 800mila euro di truffe online nelle casse dei casalesi | due arresti

Due persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta sulla camorra, che ha scoperto un giro di truffe online per un valore di 800mila euro ai danni dei casalesi. I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno condotto l'operazione, supportati da altri reparti. L'indagine ha portato alla scoperta di un sistema fraudolento gestito da soggetti collegati alla criminalità organizzata.

I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e Milano, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di due persone indagate per i reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio con l’aggravante di agevolare il clan dei Casalesi. Le indagini hanno consentito di individuare un articolato sistema illecito, realizzato da un’organizzazione criminale operante tra l’Italia e la Spagna, finalizzato a svuotare i conti correnti di ignari soggetti attraverso l’accesso abusivo a sistemi informatici e il furto di dati sensibili realizzato via mail (phishing), mediante l’invio di sms (smishing) e tramite comunicazioni telefoniche (vishing). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

