Due persone sono state arrestate in relazione a un sistema di truffe online che coinvolge un'organizzazione criminale tra l’Italia e altre località. Le autorità hanno scoperto un metodo illecito utilizzato per finanziare i Casalesi attraverso inganni digitali. Le indagini hanno portato all’identificazione di un’attività criminale che sfruttava piattaforme online per truffare utenti e raccogliere fondi illeciti.

Due persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Napoli per per i reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio con l’aggravante di agevolare il clan dei Casalesi. Gli arresti sono stati eseguiti con il supporto dei Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e Milano, Le attività di indagine coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli hanno consentito di individuare un articolato sistema illecito, realizzato da un’organizzazione criminale operante tra l’Italia e la Spagna, finalizzato a “svuotare” i conti correnti di ignari soggetti attraverso l’accesso abusivo a sistemi informatici e il furto di dati sensibili realizzato via mail (phishing), mediante l’invio di sms (smishing) e tramite comunicazioni telefoniche (vishing). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Camorra, truffe online per riempire le casse dei Casalesi, due arresti

