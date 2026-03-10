Cammino dell’Unione oltre mille camminatori certificati Le novità per il 2026

Il Cammino dell’Unione, nel suo quarto anno di attività, ha distribuito in totale 1080 credenziali a oltre mille camminatori certificati. Si tratta di un percorso che continua a coinvolgere un numero crescente di persone interessate a percorsi di cammino ufficiali. Per il 2026 sono annunciate alcune novità che riguardano il cammino e le modalità di partecipazione.

Nel quarto anno da quando è stato aperto, il Cammino dell'Unione ha superato le 1000 credenziali distribuite, per la precisione 1080. Si registra pertanto un aumento significativo pari al 61 per cento sull'anno precedente quando erano 671. A questi numeri si aggiungono le persone che percorrono il cammino senza ritirare la credenziale che si stimano che possano essere circa un ulteriore 20 per cento.Gli organizzatori sottolineano poi che "questi numeri ci fanno immaginare un indotto economico importante, possiamo calcolare che le camminatrici e i camminatori, nei cinque giorni di cammino spendano almeno tra i 70 e gli 80 euro al giorno, per un totale di 350400 euro che moltiplicato per il numero di coloro che hanno camminato sul Cammino dell'Unione fa pensare a un indotto economico che si aggira sui 500mila euro". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

