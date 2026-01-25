Escursioni nei dintorni | i castelli sul cammino dell' unione

Le escursioni nei dintorni dei castelli sul percorso dell’Unione offrono un’esperienza autentica tra natura e storia. Questo itinerario, parte del recente Cammino dell’Unione, si svolge interamente nel territorio modenese, attraversando paesaggi suggestivi e siti storici di grande interesse. Un’occasione per scoprire il patrimonio locale in modo tranquillo e rispettoso, immersi nella bellezza dell’Appennino.

Percorreremo una tappa del Cammino dell’Unione, uno dei più recenti cammini del nostro meraviglioso Appennino, che si sviluppa interamente nel territorio modenese. Ne seguiremo la tratta che da Savignano arriva a Castello di Serravalle, oggi borghi ameni immersi in paesaggi mozzafiato sulla valle.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Allerte ed emergenze: parte Alert System nei Comuni dell’Unione Terre di CastelliA partire da lunedì 22 dicembre 2025, l’Unione Terre di Castelli lancerà Alert System, il nuovo servizio di comunicazione telefonica dedicato a allertare i cittadini in caso di emergenze ed allerte. Un cammino tra le montagne innevate alla ricerca di incredibili fortezze: è la valle italiana dei 100 castelliTra le maestose montagne innevate della Valle d’Aosta si estende una valle ricca di storia e paesaggi, conosciuta come la valle dei 100 castelli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Cosa vedere a Cavalese? Tutte le attività da fare in estate e in inverno; 5 mete neve italiane camper friendly tra sport e escursioni; Dolomice a Sappada: il festival dell'arrampicata su ghiaccio; Cosa fare a Yvelines nel weekend del 15 e 16 febbraio 2025? Buone idee. Tour nei dintorni di Belgrado: le migliori gite fuoriportaBelgrado, capitale della Serbia, è una città affascinante situata in una delle anse dove il fiume Sava confluisce nel Danubio. La sua ricca offerta storica e culturale trasmette l’energia tipica di ... siviaggia.it Trekking col treno, 47 escursioni alla scoperta dei luoghi meravigliosi nei dintorni di BolognaBologna, 26 marzo 2025 – Sabato inizia la trentaquattresima edizione di Trekking col treno, una rassegna di escursioni alla scoperta del territorio metropolitano di Bologna. Un progetto all’insegna di ... ilrestodelcarlino.it A nungwi a febbraio sicuramen saro assalito da beach boys per escursioni .ho già contattato qualche guida via WhatsApp e ho indicativo prezzi . 2 domande come posso accertarmi che siano guide autorizzate . Contrattando si riesce a strappare miglior prezz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.