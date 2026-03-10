Camille Claudel sculture di libertà e sofferenza in biblioteca

Oggi alle 17, presso la biblioteca comunale Bassani, si terrà un incontro dedicato alla vita e all’opera di Camille Claudel. L’evento, curato da Lucia Bonazzi, approfondirà il percorso artistico e le vicende personali della scultrice francese. La sessione si svolgerà presso la sede di via Grosoli 42 e sarà aperta a tutti gli interessati.

Sarà dedicato alla vita e al percorso artistico di Camille Claudel l’incontro, a cura di Lucia Bonazzi in programma oggi alle 17 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42). L’appuntamento, che rientra nel ciclo ‘ Percorsi d’arte ’, è a partecipazione gratuita. Camille Claudel (1864-1943) è stata un’artista dal talento eccezionale, ma nata troppo presto, quando il mondo non era pronto ad accettare la sua indipendenza, la sua fierezza, la sua maestria. La società francese, e soprattutto la sua famiglia, non le hanno perdonato le scelte di intraprendere una carriera artistica, di vivere un amore non coniugale con il celebre Auguste Rodin, di ricercare la propria libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

