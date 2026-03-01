Caserta Biblioteca del Seminario Vescovile | presentazione de La libertà che feconda

Nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Caserta ieri è stato presentato il volume "La libertà che feconda. Episodi di Storia del Cristianesimo", edito da Eurilink University Press. Protagonisti dell'iniziativa, promossa dall'Unione Ex allievi Don Bosco "Umberto Cirillo" di Caserta, sono stati i coautori Giancristiano Desiderio, Domenico de Vivo, Oscar Sanguinetti e don Roberto Spataro, ad accompagnarli il procuratore della Repubblica presso Napoli Nord, Domenico Airoma, e l'avvocato penalista e presidente dell'associazione organizzatrice, Gennaro Iannotti. Il volume, di 108 pagine e con prefazione di Salvatore Romano, inaugura una collezione dedicata alla storia del cristianesimo.