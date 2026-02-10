Camille Claudel La musa e la scultrice oltre Rodin

Da veronasera.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia un nuovo appuntamento del Percorso Visionari al Teatro Modus, dedicato alla figura di Camille Claudel. La serie di conferenze-spettacolo, realizzata con la critica d’arte Roberta Tosi, approfondisce la vita e il lavoro della scultrice, ricordando come abbia lasciato un segno forte nel mondo dell’arte oltre la figura di Rodin. Un’occasione per scoprire una donna artista, spesso troppo nascosta dietro il suo celebre collega.

Nuovo appuntamento con il Percorso Visionari proposto da Teatro Modus in collaborazione con la critica d’arte Roberta Tosi, una serie di conferenze-spettacolo sull’arte ed artisti che ne hanno cambiato il corso della storia. Giovedì 12 febbraio alle ore 21 “Camille Claudel. La musa e la scultrice.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Camille Claudel

La campionessa di ultimate frisbee. Camille, la giovane pratese è al top

La collezione Dior Uomo Autunno-Inverno 26-27, firmata dal direttore creativo Jonathan Anderson, è andata in scena al Musée Rodin di Parigi

La collezione Dior Uomo Autunno-Inverno 2026-2027, ideata dal direttore creativo Jonathan Anderson, è stata presentata al Musée Rodin di Parigi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Camille Claudel, Visionary Sculptor Beyond Rodin | Art Talk

Video Camille Claudel, Visionary Sculptor Beyond Rodin | Art Talk

Ultime notizie su Camille Claudel

Argomenti discussi: A Nova Siri in scena Camille.

La Francia dedica un museo a Camille Claudel. Era musa, allieva e amante di Auguste RodinNei giorni scorsi, illustrando le mostre visibili a Parigi in omaggio al grande scultore Auguste Rodin nel centenario della morte, rammentavamo l’importante presenza nella sua esistenza di Camille ... artribune.com

Camille Claudel. 20 opere della musa di Rodin all’asta da ArtcurialIn asta venti pezzi originali provenienti dalla famiglia della donna tra bronzi, terracotte e gessi alcuni dei quali mai stati esposti al pubblico. Saranno in catalogo anche modelli preparatori delle ... artslife.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.