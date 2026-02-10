Camille Claudel La musa e la scultrice oltre Rodin
Inizia un nuovo appuntamento del Percorso Visionari al Teatro Modus, dedicato alla figura di Camille Claudel. La serie di conferenze-spettacolo, realizzata con la critica d’arte Roberta Tosi, approfondisce la vita e il lavoro della scultrice, ricordando come abbia lasciato un segno forte nel mondo dell’arte oltre la figura di Rodin. Un’occasione per scoprire una donna artista, spesso troppo nascosta dietro il suo celebre collega.
Nuovo appuntamento con il Percorso Visionari proposto da Teatro Modus in collaborazione con la critica d’arte Roberta Tosi, una serie di conferenze-spettacolo sull’arte ed artisti che ne hanno cambiato il corso della storia. Giovedì 12 febbraio alle ore 21 “Camille Claudel. La musa e la scultrice.🔗 Leggi su Veronasera.it
