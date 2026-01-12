Rinnovo Consiglio Camera di Commercio Irpinia Sannio il Tar affonda l' istruttoria contro Unimpresa
Il Tar Campania ha sollevato dubbi sull’iter di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, mettendo in discussione l’intera procedura di istruttoria contro Unimpresa. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulle modalità di nomina e rappresentanza all’interno dell’ente camerale, segnando un momento di riflessione sulle procedure amministrative in atto.
Il TAR Campania ha messo in discussione l’intero impianto del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Con la sentenza n. 765 dello scorso 8 gennaio, i giudici hanno annullato l’esclusione di Unimpresa dalla procedura e hanno chiarito che la Camera di Commercio non può. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
