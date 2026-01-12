Rinnovo Consiglio Camera di Commercio Irpinia Sannio il Tar affonda l' istruttoria contro Unimpresa

Il Tar Campania ha sollevato dubbi sull’iter di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, mettendo in discussione l’intera procedura di istruttoria contro Unimpresa. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulle modalità di nomina e rappresentanza all’interno dell’ente camerale, segnando un momento di riflessione sulle procedure amministrative in atto.

Il TAR Campania ha messo in discussione l’intero impianto del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Con la sentenza n. 765 dello scorso 8 gennaio, i giudici hanno annullato l’esclusione di Unimpresa dalla procedura e hanno chiarito che la Camera di Commercio non può. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Avellino, il "De Sanctis" ottiene il premio "Imprese storiche" della Camera di Commercio Irpinia Sannio

Leggi anche: Camera di commercio Irpinia Sannio: focus sull’economia locale. 57 imprese storiche premiate a Benevento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

RICHIESTE LE ATTESTAZIONI DEL CORPO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE; Elezioni per rinnovo Consiglio provinciale di Matera: 4 liste, 22 candidati, 10 seggi: si vota per eleggere 10 Consiglieri; COMUNE DI MERANO * «ELEZIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE CENTRO, QUINDICI CANDIDATI PER IL RINNOVO; Parte in salita la presidenza della provincia di Albertella: tagliati 500mila euro di canoni idrici al Vco FOTO.

Camera di Commercio del Molise, pubblicato l’avviso di rinnovo del Consiglio camerale - Al via dal 30 dicembre 2025 l’iter del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Molise per il quinquennio ... molisenetwork.net