Setterosa Maurizio Mirarchi nuovo commissario tecnico | cambio alla guida della Nazionale femminile

Il presidente della Federazione ha annunciato la nomina di Maurizio Mirarchi come nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di nuoto. Mirarchi sostituisce Carlo Silipo e assumerà il ruolo a partire dalla preparazione per la World Cup di Rotterdam, in programma dal 1° al 6 maggio. La scelta è stata comunicata ufficialmente poco fa.

Il presidente Paolo Barelli ufficializza la nomina: Mirarchi prende il posto di Carlo Silipo. Primo impegno la World Cup di Rotterdam dal 1° al 6 maggio. Il Setterosa volta pagina. Il presidente Paolo Barelli, in accordo con il Consiglio federale e i dirigenti di riferimento, ha nominato Maurizio Mirarchi nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di pallanuoto, succedendo a Carlo Silipo, alla guida della squadra negli ultimi cinque anni. Mirarchi lascia il ruolo di assistente tecnico della Nazionale maschile – incarico che passa a Goran Volarevic – e sarà affiancato da Marco Manzetti, che prende il posto di Mino Di Cecca. Il quarto posto conquistato alla recente rassegna continentale di Funchal segna un punto di svolta nel percorso dell'Italia di pallanuoto femminile.