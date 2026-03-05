Cambio alla guida della Pro Loco dopo dieci anni | Bortone succede a Congedo

A Guagnano, la Pro Loco ’93 ha annunciato un cambio al vertice dopo dieci anni. Alessio Bortone è stato eletto nuovo presidente dall’assemblea del gruppo, succedendo a Congedo. La decisione segna un passaggio importante per l’associazione, che si prepara a affrontare una nuova fase con un nuovo leader alla guida.

Eletto il nuovo presidente a Guagnano con il 27enne, infermiere presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è espressione di un cambio generazionale: “Raccolgo un’eredità importante” A lasciare l’incarico è Antonio Congedo, che per un decennio ha guidato l’associazione contribuendo alla crescita delle iniziative e al consolidamento degli eventi storici del territorio. Gli succede, come detto, Alessio Bortone, 27 anni, guagnanese, infermiere presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce e da sempre attivo nel sociale. Tra gli appuntamenti simbolo degli ultimi anni dell’associazione spicca la Sagra dell’Uva Cardinal, manifestazione identitaria che celebra una delle eccellenze agricole del territorio e che nel tempo è diventata un evento di richiamo capace di unire tradizione, cultura, musica ed enogastronomia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Concerto lirico per i trent’anni della Pro LocoLunedì sera, nella Serra del Parco di Villa Filippini, la Pro Loco di Besana apre il nuovo anno con il concerto lirico “E la Preghiera si fece...

I 60 anni della Pro loco. Festa e sguardo al futuro: "Riqualificare il campo"CASTELL’AZZARA La Pro Loco di Castell’Azzara ha da poco festeggiato un traguardo di grande valore per il paese: sessant’anni di attività, impegno e...

Cambio al vertice della Pro Loco: ora guida MazzaCambio al vertice della Pro Loco di Sant’Agostino, che ora vede presidente Gabriele Mazza (nella foto), una persona stimata da tutti che sta lavorando per il futuro dell’associazione. Ringrazio ... ilrestodelcarlino.it

Arborea, Paolo Sanneris confermato alla guida della Pro LocoSquadra che vince non si cambia. Così hanno detto in tanti fa durante l'assemblea per eleggere la nuova guida della Pro Loco di Arborea. Paolo Sanneris è stato confermato presidente per il terzo ... unionesarda.it

A guidare il percorso organizzativo è stata la Pro Loco di Paola, presieduta da Marcello Lamberti, con il patrocinio dell’Unpli Cosenza. Insieme al Comune e all’Ipseoa, è stato costruito un progetto strutturato e coerente, con l’obiettivo di promuovere la città di P - facebook.com facebook

