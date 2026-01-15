Clima 2025 Copernicus conferma | terzo anno più caldo Italia tra le più colpite dalle ondate di calore

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto del Copernicus Climate Change Service conferma che il 2025 si colloca come il terzo anno più caldo mai registrato, con l’Italia tra i Paesi più colpiti dalle ondate di calore, che si sono ripetute da aprile a settembre. Questi dati evidenziano la crescente intensità dei fenomeni climatici estremi e l’importanza di monitorare e affrontare i cambiamenti climatici in modo responsabile.

Secondo il Copernicus Climate Change Service, il 2025 è il terzo anno più caldo mai registrato. In Europa, l’Italia è tra i Paesi più colpiti da ondate di calore ripetute da aprile a settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

