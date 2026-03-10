Durante i primi due mesi dell’anno, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha effettuato controlli nel settore della ristorazione e dell’edilizia, scoprendo complessivamente 35 lavoratori in nero. Le verifiche sono state concentrate in queste aree, portando alla luce numerose irregolarità legate alla presenza di dipendenti non regolarmente assunti. Nessuna altra informazione sui procedimenti è stata resa nota.

Nei primi due mesi dell’anno, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha intensificato i controlli mirati nel settore della ristorazione e dell’edilizia, portando alla luce numerose violazioni. Il monitoraggio ha riguardato quattro attività ristorative del capoluogo e tre della provincia nissena, dove sono state riscontrate irregolarità relative a 35 lavoratori dipendenti in nero o irregolari. Molti dei lavoratori identificati operavano in assenza delle garanzie previste dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Tra le violazioni più gravi: mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano di emergenza, assenza di figure di responsabilità (addetti antincendio), mancata formazione del personale sui rischi professionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caltanissetta, ristorazione e edilizia: scoperti 35 lavoratori in nero

Articoli correlati

Scoperti 6 lavoratori in nero. Multa da 40mila euroSono stati scoperti 6 lavoratori in nero e riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lavoro sommerso a Pomezia, scoperti 60 lavoratori in nero in un ristoranteAccertamenti su due anni di attività ricostruiscono l’impiego sistematico di personale senza contratto in un locale di ristorazione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caltanissetta ristorazione e edilizia...

Temi più discussi: GDF - GUARDIA DI FINANZA * CALTANISSETTA: CONTROLLI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE. LE GRAVI IRREGOLARITÀ INTERESSANO 35 LAVORATORI; Caltanissetta: controlli nel settore della ristorazione, scoperte irregolarità per 35 lavoratori; Lavoro nero nel Nisseno: la Guardia di Finanza scopre 35 lavoratori irregolari.

Caltanissetta, ristorazione e edilizia: scoperti 35 lavoratori in nero(LaPresse) Nei primi due mesi dell'anno, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha intensificato i controlli mirati nel settore della ristorazione ... stream24.ilsole24ore.com

Controlli nella ristorazione nel Nisseno, riscontrate gravi irregolarità relative a 35 lavoratoriProsegue senza sosta l'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta per il contrasto al lavoro sommerso ... italpress.com

Pm della Dda a Caltanissetta e a Palermo, ex Csm, Nino Di Matteo, sotto scorta da 33 anni, è ora sostituto alla procura nazionale antimafia. L'intervista è sul nuovo numero de L'Espresso x.com