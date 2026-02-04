I carabinieri hanno scoperto sei lavoratori irregolari in un’azienda locale. Durante i controlli, hanno riscontrato anche violazioni legate alla sicurezza sul lavoro. Per l’impresa è scattata una multa da 40 mila euro. Gli ispettori hanno immediatamente preso provvedimenti per regolarizzare la situazione.

Sono stati scoperti 6 lavoratori in nero e riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È l’esito di un’attività ispettiva eseguita dal personale dell’ Ispettorato del Lavoro di Ravenna e dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Faenza nei confronti di un’impresa esercente attività di multiservizi ed attiva nel territorio faentino. Il controllo, avviato a seguito dell’attività di analisi delle informazioni acquisite dal controllo economico del territorio e finalizzato al corretto adempimento degli obblighi in materia di Lavoro e Legislazione sociale, ha riguardato le posizioni lavorative di alcuni lavoratori occupati dall’azienda in cantieri sparsi nel territorio faentino e regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoperti 6 lavoratori in nero. Multa da 40mila euro

Approfondimenti su Lavoro Nero

Un’azienda di Faenza è finita sotto controllo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lavoro Nero

Argomenti discussi: Scoperti sei lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza: 40mila euro di sanzioni per un'azienda; Lavoratori in nero e violazioni in materia di Salute e Sicurezza: impresa sanzionata; Lavoro, nel Fiorentino 28mila posti ma manca il personale qualificato: quali sono i settori più scoperti; Controlli nei cantieri: tra facchini e installatori, scoperti sei lavoratori completamente in nero.

Lavoratori in nero e violazioni in materia di Salute e Sicurezza: impresa sanzionataScoperti 6 lavoratori in nero e riscontrate violazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. È l’esito di un’attività ispettiva eseguita dal personale dell’Ispettorato del Lavoro di Ravenna e d ... ravenna24ore.it

Faenza, sei lavoratori stranieri in nero in un’aziendaFAENZA. Scoperti 6 lavoratori in nero e riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. E’ questo l’esito di un’attività ... corriereromagna.it

Controlli a tappeto in ristoranti, bar e persino aziende agricole. Scoperti lavoratori stranieri senza permesso e personale mai formato sulla sicurezza - facebook.com facebook