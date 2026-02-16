Lavoro sommerso a Pomezia scoperti 60 lavoratori in nero in un ristorante
A Pomezia, un ristorante ha impiegato 60 lavoratori in nero, causando un serio problema di evasione fiscale. Le autorità hanno condotto un’indagine lunga due anni, che ha portato alla scoperta di irregolarità nel personale impiegato. Durante i controlli, sono stati trovati dipendenti senza contratto, molti dei quali lavoravano anche turni notturni.
Pomezia, 16 febbraio 2026 -Non un controllo sporadico, ma un'analisi approfondita che ha coperto un arco temporale di due anni. È quanto hanno condotto i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma nell'ambito delle attività di contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento della manodopera irregolare. Nel mirino una società di capitali operante nel settore della ristorazione con somministrazione a Pomezia. Secondo quanto accertato dalle fiamme gialle della Compagnia di Pomezia, sarebbero stati impiegati 60 lavoratori completamente "in nero", tra cui due soggetti minorenni, in violazione della normativa vigente in materia di tutela del lavoro.
