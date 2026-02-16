Lavoro sommerso a Pomezia scoperti 60 lavoratori in nero in un ristorante

A Pomezia, un ristorante ha impiegato 60 lavoratori in nero, causando un serio problema di evasione fiscale. Le autorità hanno condotto un’indagine lunga due anni, che ha portato alla scoperta di irregolarità nel personale impiegato. Durante i controlli, sono stati trovati dipendenti senza contratto, molti dei quali lavoravano anche turni notturni.