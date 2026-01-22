Calciomercato ritorno Tonali in Serie A | il Newcastle apre le cifre

Sandro Tonali potrebbe tornare in Serie A durante la prossima sessione di calciomercato. Il Newcastle, che detiene il suo cartellino, valuta la possibilità di cederlo, aprendo a un possibile trasferimento. Le trattative sono in fase di definizione e le cifre coinvolte sono al centro delle discussioni. Questo scenario rappresenta una delle opzioni più concrete per il futuro del centrocampista italiano.

Il futuro di Tonali può essere di nuovo in Serie A: il Newcastle può cedere davvero il centrocampista la prossima estate Il calciomercato vibra attorno a Sandro Tonali. Da mesi si parla del possibile ritorno del centrocampista in Italia, dopo il passato al Milan e il trasferimento milionario al Newcastle. Ora il percorso con la maglia dei Magpies sta volgendo al termine, non tanto per le prestazioni dell’ex Brescia. Infatti, il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2028 e ciò significa che la prossima estate potrebbe essere davvero quella buona per cederlo. La Juventus resta in prima fila e attenta alla situazione, anche se le difficoltà restano.🔗 Leggi su Sportface.it

